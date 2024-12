Nomina Sardisco, Capizzi: “Era opportuno un bando pubblico”

“Serviva per dare la possibilità anche a chi non gode di questi collegamenti politici”

MONREALE, 2 dicembre – “Senza voler minimamente mettere in discussione le qualità professionali dell’avvocato Letizia Sardisco, stimata professionista, credo che sull’argomento della sua nomina vadano fatte alcune doverose valutazioni”.

Lo afferma l’ex sindaco di Monreale Piero Capizzi, avvocato di professione, in merito alla ormai prossima nomina della consigliera comunale del Mosaico a consulente legale del sindaco.

“Parlo principalmente da avvocato – dice Capizzi a Monreale News – e ritengo che un incarico di questa importanza - a titolo oneroso - non debba essere frutto di uno scambio politico, come appare chiaro, ma poiché si tratta di un’attività che viene espletata nell’interesse della cittadinanza, debba seguire logiche diverse.

Una questione di opportunità, a mio parere – prosegue Capizzi – suggerirebbe di indire un bando pubblico per reclutare una figura di questo tipo. Magari nominando un collegio di consulenti legali, per dare la possibilità di essere nominati anche ad altri giovani colleghi, anche a chi non gode di questo tipo di collegamenti politici, come nel caso dell’avvocato Sardisco. In questo modo, invece – conclude Capizzi – non ho difficoltà a dire che questa scelta sia un’offesa alla politica che Monreale non merita”.