''Legendary'', la prima uscita per una casa discografica major del rapper monrealese Seth RN

Il nuovo singolo si trova all’interno di una compilation Sony Music

MONREALE, 22 gennaio – Venerdì scorso è uscita su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming Urban Fighters 2021, la nuova compilation targata Sony Music in cui figurano numerosi giovani artisti “urban” tra i più promettenti di tutta Italia.

Al suo interno è presente anche il rapper monrealese classe 2000 Seth RN, uscito di recente con il video del suo precedente singolo Kylie & Travis - con il brano “Legendary”, prodotto da Last Chance. La traccia presenta uno storytelling autobiografico del giovane autore, che ripercorre il suo percorso nella musica dagli inizi sino ad oggi, ed è stato scritto e concepito appositamente per la compilation assieme al suo produttore e amico. Oltre alla rilevanza della pubblicazione con Sony, ci sarà anche la possibilità di far entrare i brani più meritevoli della compilation all’interno della playlist urban più importante della stessa etichetta: “Traptitude”. Il brano può essere ascoltato ai link ad esso dedicati:

https://smi.lnk.to/UrbanFighters (Digital stores)

https://youtu.be/8andwbxkil0 (YouTube)