La musicista monrealese Marilena Licata premiata al concorso di composizione internazionale per bercandeon ''La montagna incantata''

E’ stata l’unica italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento

MONREALE, 10 maggio – Grossa soddisfazione per la musicista monrealese Marilena Licata che ha conquistato il secondo premio al Concorso Internazionale di Composizione "La Montagna Incantata", al quale hanno partecipato compositori provenienti da ogni parte del mondo.

La soddisfazione è maggiore se si considera che la monrealese era l’unica artista italiana premiata alla manifestazione. In giuria, oltre a molti stimati musicisti e docenti italiani (tra cui il professor Renzo Cresti), anche il musicista di nazionalità svizzera Fernando Bernasconi.

Si trattava della prima edizione del concorso internazionale di composizione per Bercandeon. Così si chiama un inedito strumento musicale imparentato con la fisarmonica, ideato da Fiorenzo Bernasconi e Stefano Caniato e realizzato con perizia artigiana da Teknofisa di Vercelli.

La giuria, presieduta dal professor Renzo Cresti e composta da musicisti che conoscono direttamente lo strumento, si è chinata su un numero elevato di pregevoli composizioni giunte da tutto il mondo.

Dopo attenta analisi sia compositiva sia tecnica, è giunta al seguente verdetto:

Primo premio: Gerson de Sousa Batista (1988, Potogallo): Subindo a Montanha

Secondo premio: Marilena Licata (1993, Italia): Madame Chauchat

Terzo premio: Julián Calarco (1988, Argentina): Sogno fra la neve

Premio per giovane compositore: Nauris Prikšāns (2004, Lettonia): Der Zaubergberg

Si è scelto di collegare il concorso al "Parco delle cinque vette", situato vicinissimo al luogo in cui lo strumento è stato ideato. Ai compositori è stato chiesto di ispirarsi liberamente al romanzo di Thomas Mann La montagna incantata; perciò il corpus delle composizioni costituisce anche una specie di ideale suite collettiva. Va sottolineato che comporre per il bercandeon ha costituito un compito particolarmente arduo ma anche stimolante, perché i musicisti non conoscevano direttamente lo strumento e non potevano verificare l'esito delle loro idee.

Una interessante scelta di spartiti giunti al concorso formerà il volume di prossima uscita The magic Bercandeon. First anthology of scores for Bercandeon.

La premiazione online è prevista per venerdì 4 giugno alle ore 18 e potrà essere seguita (sia in italiano che doppiata in inglese) dal sito del concorso, che contiene anche un video promozionale e importanti indicazioni sullo strumento:

https://virtualbigband.wixsite.com/montagna-incantata