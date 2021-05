Arriva ''Tempo'', il nuovo brano di Pietro Messina

Il giovane cantante monrealese prende adesso il nome di "Mess"

MONREALE, 12 maggio – Uscirà dopodomani, venerdì 14 maggio, “Tempo”, nuovo brano del cantante monrealese, Pietro Messina, classe 2001, adsso in arte Mess, caratterizzato da uno stile urban/pop trascinante. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip, in uscita il 21 maggio.

“Tempo”, con cui il cantante esplora altri percorsi sonori e testuali rispetto ai suoi precedenti lavori, nasce dalla ricerca di una nuova sfida, è una canzone autobiografica che racconta la fine di una storia d’amore: “la voglia di tornare insieme a lei - racconta Mess - si trasforma nella voglia di ricominciare da capo, da zero, dando un nuovo senso alla propria vita. Dopo la fine della relazione è nata la giusta ispirazione che mi ha portato a scrivere questo pezzo. Non è stato affatto facile, perché mi sono passati davanti tutti i momenti insieme a lei, sia belli che brutti. Sono soddisfatto del lavoro svolto e spero che la mia storia possa essere presa come spunto da chi l’ascolta, per affrontare al meglio la fine di un rapporto.”

MESS, pseudonimo di Pietro Messina, è un cantante classe 2001, nato e cresciuto a Monreale in provincia di Palermo. Da piccolo comincia ad appassionarsi al canto e alla musica e dal 2015 decide di approfondire gli studi musicali. Comincia così a partecipare e vincere vari concorsi canori, e ad ottobre 2018 arriva alle semifinali di Area Sanremo Tour. Sale sul podio piazzandosi al terzo posto, con più di 5000 voti favorevoli nel sondaggio di opinione, vincendo la possibilità di esibirsi nella piazza di Sanremo, proprio durante il festival della canzone italiana. Sempre nel 2018 iniziare a studiare presso l’accademia “Roxy Studio” di Fabio Castorino, con cui realizza con il nome di Pietro Messina, i brani “Staremo al mare”, “Parlarti di lei”, “Ti Disconnetto” e “Bora Bora”, che gli permettono di calcare palchi di importanti concorsi per canzoni inedite, a Londra, Tunisi e nel resto d’Italia. Nel 2021 decide di cambiare nome in MESS, proprio per dare un segnale di svolta e di crescita, sia personale che nelle sue composizioni. Per questo nel maggio 2021 esce “Tempo”.