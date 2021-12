Alla manifestazione ''Zampogne dal mondo'' ci sarà anche Monreale

Si esibirà la famiglia Modica che da tanti anni mantiene viva questa antica tradizione

MONREALE, 7 dicembre – Alla prestigiosa manifestazione internazionale “Zampogne dal mondo”, che si terrà ad Erice, provincia di Trapani, sabato e domenica (11 e 12 dicembre), ci sarà anche Monreale, che sarà rappresentata dalla famiglia Modica.

La manifestazione ogni anno raduna numerosi gruppi di suonatori di zampogna, molti dei quali nei rispettivi Paesi portano avanti da tanto tempo questa antichissima tradizione. Ad Erice, in occasione dell’edizione 2021, dopo lo stop dovuto al covid, saranno presenti gruppi dalla Bielorussia, dalla Spagna, dalla Sardegna, dal Lazio e – come detto – anche da Monreale. Protagonista sarà Salvatore Modica, assieme al figlio Emanuele ed anche al nipotino Salvuccio, che, nonostante la sua tenera età, è già più di una promessa del settore ed è in grado di intonare numerose melodie tipiche delle “ciaramedde” siciliane.

Il gruppo monrealese, frattanto, così come ogni anno, anche quest’anno a partire dal 16 dicembre, sarà impegnato nel giro delle cappelle votive, in occasione della novena di Natale. Sarà un’occasione per assistere al rinnovarsi di questa tradizione antica che fa parte del bagaglio culturale monrealese e siciliano più in generale, che ogni anno, in occasione delle festività natalizie viene rinnovato.