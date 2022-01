Dalla banda musicale di Monreale al teatro dell’opera di Roma: il volo di Mario La Mattina

Il musicista monrealese è stato uno dei pilastri dell’associazione “Guglielmo II”

MONREALE, 20 gennaio – Da Monreale a Roma, passando per la Svizzera, il passo è lungo, ma può essere certamente importante. È quello che ha compiuto il giovane talento musicale monrealese Mario La Mattina, che debutta da orchestrale al teatro dell’opera di Roma.

Il giovane musicista monrealese ha maturato una significativa esperienza presso la banda dell’associazione musicale “Guglielmo II”. È stato lì che si è formato all’interno della banda musicale. Poi, però, ha spiccato il volo, diplomandosi in corno a Palermo e specializzandosi, quindi, al conservatorio di musica della Svizzera italiana. Adesso, come detto, debutta al teatro dell'opera di Roma in occasione della stagione lirica invernale 2022.