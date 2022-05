L’attore monrealese Samuele Segreto prossimo protagonista della fiction ''L’Ora - inchiostro contro piombo''

Andrà in onda su Canale 5 a partire dall’8 giugno

MONREALE, 22 maggio – L’attore-ballerino monrealese, Samuele Segreto, 17 anni, farà parte del cast nei panni di “Dino, della nuova serie tv “L’Ora-inchiostro contro piombo”, diretta da: Piero Messina, Ciro D’Emilio, Stefano Lorenzi, incentrata sulla vera storie del giornale siciliano che negli anni ‘50, ebbe il coraggio di parlare apertamente di mafia.

La serie è composta da dieci episodi, verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 , a partire da mercoledì 8 giugno. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Samuele, peraltro, sta lavorando attualmente a diversi progetti importanti ancora in corso di produzione, che lo vedranno coinvolto nei panni da protagonista.

Samuele Segreto, oggi 17 enne, frequenta il quarto superiore All’istituto statale Mario Rutelli. Comincia da piccolissimo, nell’anno 2012 il suo approccio alla danza e nel 2014 la sua passione per la danza lo porta lontano rappresentando l’Italia ai mondiali di hip -hop a Las Vegas. Da lì comincia un’escalation di progetti importanti per diversi artisti nazionali e internazionali, con diverse trasmissioni televisive a cui prende parte. La famiglia ha sempre creduto nel suo talento continuando a sostenerlo nei progetti che negli anni l’hanno visto crescere come artista ballerino attore, ma in primis il lavoro più importante lo ha mandato avanti lui conciliando scuola e impegni che spesso lo hanno portato lontano da casa.

Il ragazzo ha interpretato diversi ruoli in diversi progetti quali: il film di Pif “In guerra per amore”, nei panni di Sebastiano; “Delitto Di Mafia” ,con Claudio Gioe’ e Marco Bocci nei panni di Giuseppe; il film di Giovanni La Parola: “Il mio corpo vi seppellirà” nei panni di Turi.