La monrealese Federica Belli tra le protagoniste del libro Azzurre

Originaria di San Martino delle Scale e rinomata calciatrice di futsal

MONREALE, 23 luglio – La monrealese Federica Belli, originaria di San Martino delle Scale e rinomata calciatrice di futsal, è tra le protagoniste delle pagine del libro "Azzurre - Storia della Nazionale di calcio femminile", appena pubblicato dalla Bradipolibri.

Infatti l'autore Giovanni Di Salvo, esperto di storia del calcio femminile, ha ricostruito dettagliatamente, per la prima volta, le imprese della Nazionale italiana di calcio femminile dal 1968 ai giorni nostri ed ha dedicato un capitolo anche alla Nazionale di Futsal.

Federica Belli fa parte della Nazionale di Futsal fin dalla sua istituzione avvenuta nel gennaio del 2015. Infatti Federica Belli ha esordito nella partita di debutto delle azzurre contro l’Ungheria realizzando anche una rete. Federica Belli attualmente milita nel Futsal Pescara

SINOSSI

Il 23 febbraio del 1968, allo Stadio dei Pini di Viareggio, per la prima volta scende in campo una rappresentativa italiana di calcio femminile per affrontare la forte Cecoslovacchia.

Inizia qui la storia della nostra Nazionale, nata ancor prima dell'istituzione di una vera e propria Federazione che gestisse il calcio femminile nel nostro paese. L'opera ripercorre, oltre cinquant'anni di imprese compiute dalle Azzurre: dalla Coppa Europa vinta nel 1969 fino ad arrivare ai giorni nostri con l'imminente fase finale della UEFA Women's Euro, in programma dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra.

Il testo tratta anche le Nazionali di tutte le Federazioni che operarono prima che il calcio femminile venisse inquadrato nell'ambito della FIGC. Inoltre una sezione è dedicata alle selezioni giovanili, di calcio a cinque e di beach soccer.

Un racconto dettagliato che, oltre a far rivivere le gesta sportive, rivela aneddoti, curiosità e retroscena narrati dalle protagoniste che hanno indossato la maglia azzurra.

L'opera è impreziosita da un ricco corredo iconografico e da molte fotografie inedite e rare.