Il monrealese Andrea Bernardone entra nella direzione compliance integrata di Eni

Brillante laureato magistrale in Compliance, Sviluppo Aziendale e Prevenzione del crimine

MONREALE, 21 dicembre – Un percorso di eccellenza è quello compiuto dal monrealese Andrea Bernardone. È stato, infatti, uno dei primi, brillanti allievi del corso di laurea magistrale in Compliance, Sviluppo Aziendale e Prevenzione del crimine della facoltà di Scienze Politiche dell’università degli studi di Palermo.

Da qualche giorno il nostro concittadino è stato assunto nella direzione di Compliance Integrata di Eni, dopo aver lavorato per alcuni anni nell'area Risk di Ernst&Young. Un grande riconoscimento alle qualità della persona e all’eccellente percorso professionale realizzato in questi anni - fanno sapere dall’università di Palermo.

Per l’università di Palermo il risultato raggiunto da Andrea rappresenta il raggiungimento di un grande obiettivo per la facoltà di Scienze Politiche perché, rispetto all'avvio del corso nel 2018, grazie all’avvio da parte dei professori Visconti e Bivona dei contatti con Eni e gli altri stakeholders come ENEL, Ferrovie dello Stato, CMC, Bacchi, Spin-off Crime & Tech dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Giaconia, PwC, oggi Andrea ha potuto realizzare il suo sogno grazie a tanto impegno e ad un percorso formativo innovativo che ha messo al centro un approccio didattico capace di unire la dimensione aziendale e quella giuridica nella gestione dei rischi e dei reati. Andrea, dunque, si occuperà adesso della compliance a supporto del business, della performance e di gestione maggiormente consapevole dei rischi da parte dei decisori aziendali.

La struttura di Eni nella quale è stato assunto ha, infatti, la responsabilità della compliance legale concernente la responsabilità amministrativa di impresa, il codice etico, l’antibribery, l’antitrust, la privacy, la protezione del consumatore e le financial regulations. Già da diversi anni Eni è impegnata nell’individuazione e nello sviluppo di azioni di miglioramento dell’efficacia dei processi di compliance