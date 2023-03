Danza, Samuele Segreto conquista la maglia del serale ad ''Amici'' di Maria De Filippi

Il giovanissimo ballerino parteciperà alla fase finale del programma in onda su Canale 5

MONREALE, 5 marzo – Alla fine ce l'ha fatta anche lui. Il monrealese Samuele Segreto, per tutti semplicemente Samu come già da qualche mese si è reso noto all'interno del talent 'Amici' di Maria De Filippi, giusto nella puntata mandata in onda oggi ha conquistato la maglia che lo condurrà al 'serale', la fase finale del programma.

Classe 2004, dunque appena 18 anni, talento nell'hip hop e nella recitazione – tanto da aver già ottenuto numerosissime parti in film e fiction – Samuele è entrato quest'anno nella scuola di Amici 2022 e, puntata dopo puntata, è riuscito a guadagnarsi la stima di giudici e professori, mostrando a tutti – anche ovviamente al pubblico che non lo conosceva – le sue indiscusse qualità nella danza. A Monreale, comune dove vive, il nome di Samu e le sue performance hanno immediatamente cominciato a correre sulla bocca di tutti, in alcuni casi facendo addirittura avvicinare al programma di Canale 5 presto nuovi appassionati.

Anche nella puntata di oggi pomeriggio, dopo essersi esibito tra gli applausi scroscianti del pubblico e dei propri compagni, il maestro di danza Emanuel Lo gli ha finalmente concesso l'opportunità di prender posto tra gli allievi che si fronteggeranno nella fase finale del talent, concorrendo per la vittoria. ''Mi hai fatto preoccupare – sono state le prime parole del giovane al proprio professore – pensavo mi stessi cacciando, mi sentivo già a Monreale. Non ce la facevo più, sono contentissimo'.