Amici, Samuele Segreto si candida alla vittoria

Continua il momento magico del giovanissimo ballerino monrealese

ROMA, 26 marzo – È iniziato nel migliore dei modi il cammino al Serale di Amici di Samuele Segreto, giovanissimo ballerino monrealese, partecipante quest'anno al seguito talent di canale 5.

Per due settimane di fila, infatti, Samu - come ormai è conosciuto anche dal pubblico - si è aggiudicato il favore della platea giudicante Tim e, sommando questo risultato a quello delle prossime serate del programma, potrebbe candidarsi alla vittoria di ben 30mila euro.

Esibizioni, quelle espresse dal talentuoso ballerino, che hanno quasi sempre incontrato il favore dei tre giurati nella fase finale del talent, aggiudicandosi anche qualche sfida importante ed evitando anche (come nella serata di ieri) il rischio eliminazione, avendo la meglio sul cantante Cricca. A fine puntata poi, insieme a tutti i compagni riuniti al centro del palco, Maria De Filippi ha annunciato che anche per questa settimana la platea Tim aveva scelto Samuele come miglior allievo della scuola.