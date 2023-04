Samuele Segreto sabato sarà a ''Verissimo'' su Canale 5

Dopo l’eliminazione ad “Amici” di Maria De Filippi non si arresta la popolarità per il giovane ballerino monrealese

MONREALE, 6 aprile – Un'ascesa rapidissima, anzi forse sarebbe più appropriato dire una vera e propria impennata. Dopo l'eliminazione dal talent show ''Amici di Maria De Filippi'' non sembra destinata ad arrestarsi la popolarità di Samuele Segreto, che questo sabato tornerà in onda su Canale 5 – alle ore 16.30 – intervistato da Silvia Toffanin a "Verissimo".

Prematura, troppo anticipata secondo il parere di tutti – non soltanto tra gli appartenenti alla comunità monrealese – l'uscita dal programma da parte del giovane ballerino e attore che aveva dimostrato di fare del talento e di una incontenibile energia le sue armi migliori. A detta di tutti, anche degli stessi compagni di Casetta, infatti, Samu avrebbe avuto tutte le carte in regola per arrivare fino alle fasi finali del talent. Ma così non è stato: perdendo il ballottaggio con il cantante Wax, preferitogli dalla giuria, Samu aveva dunque dovuto salutare i propri compagni di percorso, ma non certamente i propri sogni di successo.

Già nel corso della puntata, durante l'abbraccio generale con gli altri concorrenti, era stata la stessa conduttrice Maria De Filippi ad informare Samu che ad attenderlo, a settembre, ci sarebbe stata l'America, con una borsa di studio vinta dal ballerino monrealese presso la The Ailey School: ''La vita è incredibile – è stato il commento di Samuele – a settembre scorso ero a Monreale, mentre a settembre prossimo sarò a New York''.

Poi si era aggiunto anche Beppe Fiorello, noto attore e regista debuttante con il film 'Stranizza d'Amuri' in cui Samu interpreta un ruolo da protagonista. ''Continueremo il tour dei cinema – ha annunciato in un post social Fiorello – nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale.

Sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi il successo del tuo film e l'affetto del pubblico che lo sta amando!''. Ad aggiungersi, tra i tanti appuntamenti c'è anche un ''Ti aspettiamo'' lanciato dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. Intanto – come detto – il giovanissimo ballerino sarà ancora in tv, sabato pomeriggio, dove risponderà alle domande di Silvia Toffanin nel rotocalco di Canale 5 ''Verissimo''.