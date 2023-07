Ancora un successo per Mess: a Roma si aggiudica il premio ''Eleonora Lavore''

Ha presentato il suo ultimo singolo “Giarena”

ROMA, 10 luglio – Ancora una bella affermazione per il cantante monrealese Pietro Messina, in arte Mess, che sabato scorso ha ottenuto il primo posto nella finale del premio Eleonora Lavore 2023.

La manifestazione, giunta alla decima edizione, si tenuta a Roma, nel cuore della capitale, all'interno dello storico e prestigioso teatro Ghione, sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Lavore.

Grandi ospiti erano presenti all'evento, tra cui: IBLA finalista di Amici di Maria De Filippi, il grande Pippo Franco, Minnie Minoprio, il principe Gino Petrucci, Anthoni Pethy famoso presentatore e tantissimi altri. Presente, inoltre, una giuria di grandi nomi di professionisti del settore e una giuria critica formata da giornalisti RAI ,Mediaset e di altri network nazionali .

Pietro Messina, in arte MESS, si è presentato con il suo nuovo singolo, “Giarena”, premiato con il 1º posto Come vincitore assoluto, avrà diritto alla promozione e produzione di un suo inedito, brano e video, prodotto negli studi della Sonos, partner del Premio Eleonora Lavore, in Puglia. A questo si aggiungeranno ospitate con interviste televisive.

“Aggiungiamo un altro grande e importante tassello a questa scalata – afferma soddisfatto Mess – Il mio ringraziamento speciale va a Luca Napolitano, Amici 2009, per aver scritto con me questo pezzo, a Gianni Testa e a Marko Carbone per aver diretto la produzione del singolo e la regia del video con grande professionalità e alla mia consulente d’immagine Silvana Matarazzo, che mi permette di salire sul palco con uno stile lineare e ben definito”.