L’attrice monrealese Denise Sardisco sarà presente al Festival del cinema di Cannes

Presenterà il format internazionale “Travel on set”

CANNES (FRA), 24 maggio – L’attrice monrealese Denise Sardisco, sarà presente al prestigioso Festival di Cannes al fianco della produttrice Ermelinda Maturo, ideatrice del format internazionale “Travel on set”.

Nella città francese della Costa Azzurra Denise presenterà con la Maturo proprio questo progetto che la vedrà protagonista di una serie tv internazionale nella quale ci saranno la partecipazione e il supporto dell’Accademia Pontificia di Teologia del Vaticano.

La giovane artista monrealese ha sempre avuto una passione per il mondo della recitazione. Dopo aver studiato e perfezionato la sua arte a Roma, ha intrapreso una carriera che l’ha vista distinguersi in numerose produzioni teatrali e cinematografiche, da sottolineare sicuramente la sua partecipazione al film Martin Eden” per la regia di Pietro Marcello, in concorso alla 76a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La sua dedizione e il suo impegno le hanno permesso di ottenere riconoscimenti importanti in ambito nazionale, ma è con la sua partecipazione al Festival di Cannes che Denise raggiunge una nuova vetta della sua carriera.

“Essere a Cannes – ha detto l’attrice con tanta emozione – è un sogno che si realizza. Ho lavorato duramente per arrivare a questo punto e sono immensamente grata per l’opportunità di condividere la mia arte su un palcoscenico così prestigioso. Dedico questo momento alla mia amata Sicilia, che mi ha dato ispirazione e forza e sono contenta di essere la referente del progetto “Travel on Set” nella mia splendida terra.

Con il suo debutto a Cannes, Denise Sardisco si conferma come una delle attrici più promettenti della sua generazione, destinata a lasciare un’impronta indelebile nel mondo del cinema.

(Fonte Italian’s News)