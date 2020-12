Emozioni siciliane con ''Dies Natalis''

Le tradizioni della nostra terra nel concerto in streaming proposto da “Quadrifoglio Arte”. IL VIDEO

PALERMO, 29 dicembre – La magia del Natale, i messaggi che da essa arrivano, le note che ci riempiono il cuore, ma soprattutto le tanto care tradizioni siciliane. Quelle che ciascuno di noi, fin da quando era bambino, porta con sé, nel proprio bagaglio culturale, nei ricordi di una vita.

Questo ed anche più ciò che si è proposto ed ha centrato “Dies Natalis” la manifestazione musicale che si è tenuta ieri nella basilica di San Francesco d’Assisi a Palermo e che, stanti le note restrizioni dovute al Covid, si è svolta in modalità rigorosamente “online”, trasmessa in streaming, in “premiere”, ieri sera sulla pagina facebook della nostra testata.

Sul palco dello splendido scenario romanico del monumento palermitano si sono succeduti artisti di casa nostra che con la voce, con i loro strumenti, ma soprattutto con il loro garbo e la loro professionalità, hanno regalato emozioni a chi ha ascoltato. L’evento è stato realizzato dall'associazione artistica culturale “Quadrifoglio Arte” in collaborazione con Alloro Fest nell'ambito delle attività promosse dall'Assessorato Regionale al Turismo. Il concerto, che proponiamo pure in calce a questo articolo, si è avvalso della sapiente regia di Alessandro Lombardi.

E’ stata, per dirla con la cantastorie Sara Cappello, la ricerca (proficua) del radicamento identitario, dell’essere siciliani in questo periodo natalizio, benché anch’esso bastonato dalla tristezza dovuta al difficile periodo pandemico che stiamo attraversando. Un modo – efficace – per veicolare il sentimento attraverso gli accordi unici ed irripetibili delle sonorità siciliane, che elevano la spiritualità della Natività. Protagonisti della manifestazione il cantastorie Nono’ Salamone, Mimmo Pontillo, Sara Cappello, accompagnata da Toni Greco, Mimmo Ghegghi, Pierpaolo Petta con la sua fisarmonica, Carlo Basile, i ciaramiddari Bernardo e Gabriele Carrozza, Jerusa Barros con la sua voce da gospel, accompagnata da Sara Romano, Stefania Blandeburgo e Alessandra Salerno.

La visione è altamente consigliata: vicina o lontano dai pasti, poco importa. Quando la musica è bella, eseguita bene e soprattutto quando riesce a trasmettere emozioni ogni ora è quella buona.

PER GUARDARE IL CONCERTO INTEGRALE CLICCA QUI