Tac torace a Palermo: come prenotarla comodamente online

Quando si deve analizzare l’origine di alcuni sintomi, come tosse, dolore al petto o dispnea, si ricorre ad un esame diagnostico specifico: la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata), un esame diagnostico non invasivo e indolore che fornire una panoramica dello stato di salute del torace tramite immagini tridimensionali ottenute dall’impiego di raggi X.

Insomma, con la TAC allo sterno, così come con la TAC ai polmoni, si va ad evidenziare la struttura anatomica delle strutture ossee e degli organi dell’area toracica per assicurarsi che non ci siano patologie. È infatti un esame diagnostico mirato a prevenire la formazione di cellule tumorali a livello polmonare o a poter pianificare un trattamento radioterapico mirato all’area malata. Ma come prenotare una TAC torace a Palermo senza dover fare lunghe code agli sportelli del CUP (Centro Unico di Prenotazioni)? Basta semplicemente prenotarla online tramite i portali della salute, che mettono disposizione del grande pubblico un sito facilmente navigabile. La piattaforma, inoltre, consente di filtrare la ricerca per data e località, così da ricercare solo le strutture ospedaliere vicine alla propria posizione dove recarsi subito a fare la visita, come la TAC torace a Palermo.

Perché fare una TAC al torace

Quando si ricorre alla TAC al torace, dunque, il medico vuole verificare che il paziente non abbia malattie infettive o infiammatorie del polmone (come le comuni polmonite, fibrosi cistica, tubercolosi, bronchite o fibrosi polmonare), lesioni polmonari o malattie cardiovascolari. Ovvero, l’esame diagnostico mira a verificare che non ci siano lesioni toraciche o problemi a carico di polmoni, cuore, vasi sanguigni o strutture anatomiche della colonna vertebrale. Per analizzare a fondo la situazione si ricorre generalmente al mezzo di contrasto a base di iodo, che viene somministrato (con iniezione, per via orale o tramite clistere) al paziente solo quando è completamente immobile.

Intanto che il mezzo di contrasto raggiunga le varie parti anatomiche, il paziente viene adagiato sul lettino scorrevole e introdotto nel cosiddetto gantry (l’unità di scansione) con la raccomandazione che non si muova finché non siano state scattate tutte le immagini necessarie alla valutazione diagnostica.

Chi può fare una TAC al torace a Palermo

Tutti possono richiedere una TAC al torace a Palermo (o da eseguire in altre strutture del territorio nazionale), ma a non tutti i pazienti può essere somministrato il liquido di contrasto. Nella fattispecie, non possono fare una TAC al torace con contrasto le donne in dolce attesa o i soggetti allergici allo iodio. È, inoltre, importante al fine di tracciare il profilo di idoneità all’esame, che il paziente fornisca alcune informazioni al medico, ovvero che faccia presente se stia assumendo alcuni farmaci (e quali), se abbia mai sofferto di insufficienza renale o abbia avuto qualche disturbo nell’ultimo periodo, se soffra di claustrofobia o attacchi di panico.

A questo punto, solo dopo essere risultato idoneo all’esame, il paziente si sveste e toglie gioielli e oggetti metallici (che potrebbero alterare il funzionamento del macchinario). La durata della TAC è mediamente di 20-30 minuti, ma i risultati al paziente vengono comunicati dopo qualche giorno.