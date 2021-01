La Musica che gira intorno, in prima serata su Rai 1 spacca il video

Fiorella Mannoia, la Top Super della vecchia guardia della musica leggera italiana, continua a spaccare il video su RAI 1 e ci inchioda con il suo spettacolo in prima serata a godere musica eccellente dal vivo e riflettere sul tempo e responsabilità della nostra vita, in questo drammatico momento della pandemia mondiale che ha seminato morte, vite innocenti, orrore e distanze tra le creature del nostro pianeta Terra.

Ho conosciuto Fiorella Mannoia, ancora adolescente, presso l’albergo La Torre di Mondello; è stata mia ospite in occasione di una grande sfilata di moda e Fiorella si esibì alla grande con il suo gruppo musicale Le Camomilla, cantando Caffè Nero Bollente. Negli anni 80 sono stato il direttore artistico di un grande concerto di Fiorella in Piazza Guglielmo a Monreale, ripreso e filmato dalla RAI. Ho seguito da sempre la superlativa Fiorella nel suo percorso di cantante e cantautrice e continuo a stimarla e tenerla stretta nel mio cuore di musicista maledetto che ama ancora Rosa Balistreri, Joan Baez, Aretha Franklin, Mia Martini e tante altre star della musica mondiale. La Musica che gira intorno restituisce ad Ivano Fossati il suo primato ineccepibile nella musica pesante italiana.

Ivano Fossati ha spaziato dal rock progressivo al rock puro, acido, filtrato dai sapori e colori della sua cultura sensibile ai drammi esistenziali e dalla sua verve filosofica missata al cocktail politico del suo universo tematico. La Mannoia in questo mega-show del 15 gennaio 2021 ha ospitato il top della musica leggera italiana, a partire da Claudio Baglioni un po' stancante e stressato, a Marco Mengoni raffinato e creativo, Luciano Ligabue ed i suoi controsensi, Samuele Bersani e la sua raffinatezza, a The Voice per eccellenza nel mondo femminile delle cantanti europee, ovvero la mitica Giorgia, dimagrita ed in pantofole.

Tra gli ospiti della Mannoia, Andrea Bocelli e le sue performances liriche. A proposito di Bocelli, i tre Tenori della Musica Lirica Mondiale, Pavarotti, Placido Domingo e Josè Carreras, mi hanno inviato una email da Andromeda, dove sta Pavarotti, con la quale mi comunicano che continuano a cantare sulle dimensioni parallele al pianeta terra. Fiorella Mannoia ha omaggiato tramite i suoi ospiti, Pino Donaggio, Sergio Endrigo, Umberto Bindi il top dei vecchi cantautori italiani, Fred Buscaglione e Renato Carosone. L’omaggio più infinito, lo ha tributato Fiorella al più grande cantautore italiano, napoletano e senza frontiere, mio fratello Pino Daniele. La Mannoia, in onore di Pino Daniele, ha reinterpretato Solo per Parlare, un capolavoro di lirica e poesia. La Big Maratona su RAI 1 si è conclusa a mezzanotte con Padroni di Niente, un capolavoro lirico di Fiorella Mannoia.

