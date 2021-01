Re Giorgio VI sconfisse la balbuzie grazie ad un finto logopedista musico

Demostene, il più grande oratore greco, soffriva di balbuzie e nella speranza di guarire si recò speranzoso da un logopedista di quel tempo remoto, quando i logopedisti s’improvvisavano tali, senza alcuna conoscenza dei disturbi del linguaggio.

L’oratore si rese subito conto dello stato dell’arte del suo referente e gli sferrò un solenne calcio nel sedere esclamando: “Maledetto impostore, tu tartagli come me e vuoi curare la mia balbuzie?” Dopo questo sanissimo sfogo, Demostene capì di essersi liberato delle sue inibizioni ed iniziò una cura per la balbuzie con un auto-medicamento brevettato in riva al mare; il grande oratore si recava tutti i santi giorni a mare e raccoglieva i sassolini che trovava sulla sabbia, li puliva con cura e deponendoli in bocca si esercitava a recitare le sue orazioni, declamando a voce alta. Nel giro di un mese, Demostene guarì perché era riuscito a liberarsi cerebralmente delle sue inibizioni affettive e neurofisiologiche maturate in età infantile.

Giorgio VI è stato come Demostene, un grande balbuziente ed un grande Re del Regno Unito e dei domini britannici d’oltremare. Re Giorgio, morto a 57 anni, ha lasciato due figlie femmine ovvero l’attuale Regina Elisabetta II e la Principessa Margaret. passò alla storia come il re balbuziente che guidò l’Inghilterra negli anni della Seconda Guerra Mondiale e dichiarò guerra a Hitler. Re Giorgio VI ebbe il durissimo compito di parlare al suo popolo dell’entrata in guerra dell’Inghilterra. Gli Inglesi applaudirono compatti Re Giorgio e lo amarono straordinariamente fino al suo fine vita. Re Giorgio per il suo discorso finale al popolo, era guarito dalla balbuzie grave che gli aveva creato un handicap esistenziale. Fu Lionel Logue a guarire il Re, dirigendolo come un tenore di una grande opera lirica.

Lionel era un musico esperto ed attraverso la musica ed il canto, riuscì a sfrondare il vissuto del re e farlo uscire fuori definitivamente dai suoi traumi infantili e disturbi affettivi. Nel 2021 la Logopedia è una branca della Medicina che gode un grande prestigio a livello mondiale. Tra le patologie d’interesse logopedico ci sono: l’afasia, l’aprassia verbale, le agnosie verbali, ritardi di sviluppo del linguaggio, disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi dell’attenzione.

Ho scritto volentieri l’articolo odierno perché ho avuto la fortuna d’insegnare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, la mia materia preferita, “La Neurolinguistica”. Ho scritto ed ho pubblicato su The Lancet, la più autorevole rivista scientifica inglese, numerosi articoli pertinenti la Neurolinguistica.

COPYRIGHT © BY SALVINO CAPUTO