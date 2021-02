Destinatari di un biofeedback di laboratorio per la rinascita collettiva

Biofeedback è un proficuo metodo d’intervento psicofisiologico basato sulla teoria comportamentista che mira al benessere dell’individuo, quando le pile del nostro cervello si esauriscono e si originano i processi di disconnessione dalla dura vita quotidiana.

Le illusioni, il benessere economico, le carriere, l’individualismo, l’egoismo sfrenato, l’apparire ad ogni costo, l’antropocentrismo, sono stati i falsi valori che ci hanno teletrasportato nel terzo millennio. Una collettività mondiale e politica che ha stravolto il corso di una storia infinita di donne e uomini allo sbando in perpetua mutazione genetica, culturale, antropologica. La Pandemia ed il Virus Covid-19, le sue varianti continue, i vaccini, non avrebbero mai potuto realizzare una Rinascita del Pianeta Terra, steso a bordo ring dalle mutazioni climatiche e da mille concause sine cura. Era necessaria una svolta radicale per uscire dal tunnel maledetto del nuovo oscurantismo che ci avrebbe fatto sprofondare nel nulla eterno. Prodigiosamente siamo stati destinatari di uno straordinario biofeedback di un laboratorio divino, per la rinascita collettiva mondiale.



Ci dovremo abituare quotidianamente, agli effetti collaterali di questo nuovo condizionamento stravolgente, ma è l’unica arma per seppellire definitivamente le nostre ansie, timori, dubbi e precarietà esistenziale. Dovremo spegnere, di tanto in tanto, il nostro televisore o il PC, per dimenticare la musica e la colonna sonora che ci girano intorno e frullano nella nostra testa stanca. Continueremo a lavorare, faticare, studiare, pranzare, cenare, fare l’amore e fare i vaccini. Non ci scollegheremo un secondo dalle nostre comunità e porteremo nei nostri cuori la speranza di una nuova dimensione esistenziale serena e senza maledetti virus, guerre, dittature, borse commerciali, PIL, debiti pubblici, lobby finanziarie e bordelli vari. Una buona lettura, una partita di calcio, un gradevole film, un’opera lirica o teatrale, un’ottima intesa familiare e la gioia d’incontrare amici, saranno lo strapuntino di questo nuovo viaggio in un aereo supersonico, che cercherà di emulare la velocità di una luce che regnerà sempre sovrana nel piccolo nostro mondo antico, ovvero, la luce del suo creatore.

