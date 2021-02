Libri, esce oggi ''Come la marea'' della scrittrice monrealese Roberta La Corte

Al centro del racconto una storia di violenza di genere

MONREALE, 25 febbraio – Esce oggi "Come la marea", il primo romanzo di Roberta La Corte, giovane scrittrice monrealese (nella foto).

Ventiquattro anni, laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, passione per la lettura, Roberta comincia a scrivere le sue storie su Wattpad, una piattaforma digitale di scrittura creativa in cui la narrazione si costruisce attraverso il confronto con il lettore. E da questa esperienza innovativa, dal dialogo con un pubblico virtuale e con sé stessa, nasce la struttura del romanzo.



Al centro una storia di violenza di genere, la storia di una quindicenne che impara a fare i conti con un amore molesto tentando il coraggio e la denuncia, una di quelle storie di cui le cronache sono costantemente costellate. Un tema particolarmente sentito dall'autrice e affrontato con una forte adesione emotiva, che assume i contorni della condanna e, insieme, della speranza perché piega verso la possibilità che ciascuna donna ha di ribaltare la propria storia e affidare la propria voce a chi è disposto ad accoglierla.

Il romanzo, pubblicato da Rossini Editore, è disponibile on line sui siti Amazon, Libraccio, Ibs, Santelli Online, Mondadori Store, Feltrinelli, Libri Co, Libreria universitaria.

Roberta La Corte è su Instagram con la pagina "profumodipaginescritte", in cui si occupa di recensioni e consigli di lettura.