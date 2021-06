Dalle piaghe dell’antico Egitto faraonico alle catastrofi del nostro terzo millennio

Nella codifica dell’articolo odierno, che racchiude e sintetizza le grandi civiltà della nostra storia, Maestra di Vita, sento il sacrosanto dovere di fare chiarezza a modo mio sui valori fondanti della nostra vita, a partire dal senso comune e goffo di ciascun individuo che approccia la religione ed il senso del “Divino” con la solita domanda: E nato prima l’uovo o la gallina?

Avendo studiato per 40 anni la benedetta Scienza Quantistica, mi permetto di ricordare ai non adepti che la Triade Padre, Figlio, Spirito Santo si è auto-generata da tre Buchi Neri concatenati e indivisibili. Dal Caos primordiale che regnava sovrano in tutti gli Universi Paralleli dell’Inter Spazio Megagalattico, grazie alla Triade del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è nato il nuovo ordine universale in tutti gli universi paralleli. Le piaghe dell’antico Egitto, furono considerate le giuste punizioni che, secondo la Bibbia dei Gran Visir e delle Caste Sacerdotali, Dio inflisse agli Egizi per non avere liberato gli Ebrei dalla schiavitù e permettere a Mosè di liberarli per condurli alla Terra Promessa.

Lapalissianamente si tratta di una visione del Divino che rispecchia la concezione del Paganesimo imperante nell’A.C. presso gli Egiziani e tutti i popoli di quel medioevo barbarico; sembra quasi di ritornare agli Dei dell’Olimpo Pagano, con Zeus e le sue marachelle, Giunone e le sue incazzature, Minerva e la sua saggezza, Venere ed i suoi infiniti tradimenti vs Vulcano, Marte guerrafondaio e trombatore! Nel nostro misero Terzo Millennio, trionfa ancora certo paganesimo pericoloso e barbarico che ha prodotto e produrrà solo catastrofi e distruzione. E’il Paganesimo dei nuovi demoni assetati di potere e distruzione; è il paganesimo di alcuni Stati che preparano le nuove Dittature Mondiali e le nuove Guerre Batteriologiche, non potendo più usare le bombe atomiche.

Alla fine di questo Film dell’orrore, sarà la Triade del Padre, Figlio e Spirito Santo a cacciare via per sempre i demoni del male dal nostro Pianeta Terra. A partire dal 15 Settembre 2021 vi spiegherò la Fisica Quantistica attraverso un ciclo di Seminari Scientifici, ospitando i Leader Italiani di questa disciplina riconosciuta nel mondo della Scienza Mondiale ed Universale. La Sede dei Seminari sarà comunicata ai partecipanti, prescelti dalla nostra piattaforma scientifica, nei tempi utili di partecipazione. In ogni caso, la sede dei nostri Seminari sarà San Martino delle Scale presso la vetusta abbazia dei Benedettini. La partecipazione sarà gratuita e nulla sarà dovuto agli organizzatori.

COPYRIGHT©BY SALVINO CAPUTO