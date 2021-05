Acireale, celebrate ieri le esequie di monsignor Vigo

Diversi i vescovi presenti alla funzione dell’estremo saluto del vescovo emerito di Monreale

ACIREALE, 7 maggio – Si sono celebrate ieri, nella Basilica Cattedrale di Acireale , le esequie di Monsignor Pio Vittorio Vigo, vescovo emerito di Acireale e Monreale, morto lo scorso 30 aprile a Verona. Alla presenza di alcuni Vescovi della Sicilia, ha presieduto la Santa Eucaristia Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana.

“Si eleva corale e affettuosa la preghiera al Signore per averci donato Pio Vittorio Vigo, ministro buono e fedele. Il Signore lo accolga nella sua pace. Numerosi sono gli attestati di stima che giungono da dove lui ha svolto il suo ministero“, ha dichiarato Gristina.

Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che ha tenuto l’omelia, ha sottolineato, invece, l’animo gentile e poetico di monsignor Vigo, il quale adesso contempla la conoscenza di Dio, tanto cantata e desiderata anche nelle sue liriche: “Il versetto del Profeta Isaia ‘Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli’ è molto indicativo perché ci parla di un velo che si strappa e di una coltre che si solleva. Il velo e la coltre possono indicare la mancanza di conoscenza, anche in senso religioso, cioè l’ignoranza di Dio che, dalla creazione all’intervento finale, conduce con autorità indiscussa il piano salvifico”.



Anche Papa Francesco e il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, hanno inviato il loro messaggio di cordoglio di cui ha dato lettura Monsignor Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi di Acireale. Al termine il saluto del Cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo e amico fraterno del vescovo Pio Vittorio, a conclusione della cerimonia funebre, ha riportato alla memoria alcuni aspetti della vita del compianto confratello: “Non è facile parlare di una giornata terrena di 85 anni. Era uomo buono, leale e di generoso servizio. Ha vissuto pienamente il precetto del Signore ‘Amatevi gli uni gli altri’. Concedeva un amore privilegiato, ma mai esclusivo, ai sacerdoti, religiosi e suoi studenti“.



Vigo era stato ricordato il giorno prima da monsignor Pennisi, attuale arcivescovo di Monreale, nel corso di una celebrazione che si è tenuta in cattedrale. “Carissimo confratello Pio – ha detto Pennisi – ricordati di questa Chiesa di Monreale che hai tanto amato e hai onorato con il tuo ministero intelligente e generoso e per la quale hai anche pianto. Intercedi per la nostra Chiesa, affinché il Signore la benedica con la grazia di numerose e sante vocazioni alla vita consacrata e al ministero ordinato”.

