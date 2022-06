Tanta gente oggi alla processione del Corpus Domini

L’evento non si teneva dal 2019, poi la pandemia aveva bloccato gli eventi religiosi. LE FOTO

MONREALE, 23 giugno – Ancora una volta partecipata la processione del Corpus Domini, che si è tenuta oggi pomeriggio a Monreale, per quella che la Chiesa considera la più importante, dal momento che riguarda l’Eucaristia, che nella simbologia cristiana rappresenta il Corpo di Cristo portato in giro dentro l’ostensorio.

Una processione molto sentita, soprattutto negli ultimi anni, durante i quali è decisamente cresciuto il numero dei partecipanti. Quest’anno, tra l’altro, l’evento era particolarmente sentito, dal momento che non si teneva dal 2019, quando era coinciso con la realizzazione dell’Infiorata. Poi la pandemia aveva costretto a sospendere tutte le manifestazioni, ivi comprese quelle religiose. Discorso diverso, invece, quest’anno e dopo le processioni del Santissimo Crocifisso e della Madonna del Popolo, si è tenuta anche quella del Corpus Domini.

La processione, presieduta dall’amministratore apostolico della diocesi di Monreale, monsignor Michele Pennisi, ha preso il via poco prima delle 19,30 da piazza Guglielmo, al termine della solenne celebrazione che si è tenuta in cattedrale, alla quale hanno preso parte le autorità cittadine.

Il duomo era già gremito quando il presule, con la mantellina sulle spalle, sotto il canonico baldacchino e mostrando ai fedeli l’ostensorio con l’ostia consacrata, ha dato il via alla peregrinazione per le vie cittadine, seguito da un lunghissimo serpentone di gente.

La processione si è snodata attraverso piazza Guglielmo, piazza Vittorio Emanuele, via Roma, salita Sant’Antonio, via Antonio Veneziano, piazza Canale, via Pietro Novelli, piazzetta Vaglica, via Santa Maria Nuova, via Dante, per far ritorno nuovamente in piazza Guglielmo.

Quest’anno, così come negli anni scorsi, la processione ha osservato alcuni momenti di sosta e raccoglimento (uno davanti il municipio, l’altro davanti la parrocchia di San Francesco, l’altro ancora sulla scalinata del Comando di Polizia Municipale, durante i quali monsignor Pennisi si è raccolto in preghiera, mostrando poi ai fedeli il Santissimo Sacramento.