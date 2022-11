''Lectio divina'', ieri il primo incontro in seminario

Il prossimo appuntamento è previsto per il 6 dicembre MONREALE, 30 novembre – Si è svolto ieri sera il primo incontro legato al ciclo di “lectio divina” avviato dal seminario arcivescovile di Monreale.

L’esperienza, aperta a tutti, è ripresa dopo la pausa dovuta alla crisi pandemica e continuerà per i prossimi martedì di Avvento per prepararsi al Natale nell’ascolto attento della meditazione proposta.

A condurre ieri sera il primo incontro è stato don Andrea Palmeri, che con una efficace sintesi ha consentito ai presenti di accostarsi al libro biblico della Sapienza, introducendo i temi principali e offrendo poi la lectio del capitolo primo.

L’incontro è avvenuto all’interno della nuova sala multimediale del seminario che per l’occasione è stata inaugurata. Il nuovo spazio creato servirà per realizzare incontri comunitari.