Monreale, una sala del seminario intitolata a monsignor Cataldo Naro

Per l’occasione donato un ritratto del compianto arcivescovo ad opera di Rocco Micale

MONREALE, 14 dicembre – Nel ventesimo anniversario della consacrazione episcopale di monsignor Cataldo Naro e dell’inizio del suo ministero nella Chiesa che è in Monreale (2002-2006), il seminario di Monreale, diretto da don Giuseppe Ruggirello, ha voluto intitolare a lui, in segno di memoria e riconoscenza, la nuova sala comunitaria multimediale del Seminario arcivescovile, per la cui nuova sede il compianto arcivescovo aveva riservato non poche energie.

Ieri sera, all’inizio della “lectio divina”, è stato fatto dono al seminario di un ritratto ad acquerello di monsignor Naro, opera di Rocco Micale, che ha saputo cogliere con brevi tratti l’essenza che ha animato il cuore del nostro compianto arcivescovo. A lui è andato il ricordo di tutti i presenti, alla vigilia del XIII anniversario della dedicazione e apertura della nuova sede del seminario.