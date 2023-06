Ordinati tre nuovi sacerdoti, monsignor Isacchi: ''Siate sacerdoti costruttori di unità e fraternità''

L’ordinazione è avvenuta questo pomeriggio in una cattedrale gremita. LE FOTO

MONREALE, 29 giugno – In una cattedrale gremita di fedeli sono stati ordinati oggi pomeriggio due nuovi sacerdoti, nel giorno della solennità dei santi Pietro e Paolo. Si tratta di Luca Capuano, 30 anni, originario di Monreale; Savino D’Araio, 41 anni, originario di Partinico e Daniele Fiore, 39 anni, originario di Palermo.

L'ordinazione è avvenuta, come da tradizione, con una celebrazione solenne, presieduta dall'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi. Sono le prime ordinazioni presbiterali per il nuovo arcivescovo, ordinato proprio a Monreale nella magnifica cattedrale normanna, lo scorso 31 luglio. Dopo la presentazione dei candidati al vescovo da parte del rettore del Collegio Ecclesiastico ‘’San Carlo Borromeo’’ di Roma è stata la volta dell’omelia di monsignor Isacchi. “Siete chiamati come i santi Pietro e Paolo, due apostoli accomunati nella celebrazione liturgica ma opposti per le vicende terrene l’uno all’altro, a vivere il vostro sacerdozio nell’unità. Troverete - ha continuato il presule - le ragioni della vostra scelta nella chiamata di Gesù che rafforzerete con la vostra preghiera. Siete chiamati a professare la fraternità presbiterale. Vivete perciò nell’unità con la vostra Chiesa, professandola con la preghiera, forza che unisce. Siate sacerdoti costruttori di unità e fraternità”.

Gli eletti si sono dunque disposti di fronte all’arcivescovo per la professione degli impegni. Monsignor Isacchi ha allora ‘’imposto’’ le mani sul capo degli ordinandi come da tradizione: è il gesto sacramentale che consacra al presbiterato. Dopo di lui hanno fatto lo stesso tutti i sacerdoti presenti, infine l’arcivescovo ha pronunciato la preghiera di Ordinazione. In ultimo si sono svolti i riti esplicativi con la vestizione degli abiti sacerdotali da parte dei tre ordinati e al termine l’unzione crismale.

I nuovi presbiteri presiederanno per la prima volta la Celebrazione eucaristica nelle proprie parrocchie di origine: don Luca Capuano, nella Parrocchia Santa Teresa di Lisieux (Monreale), il 1° luglio alle ore 18.30; Don Daniele Fiore, nella Parrocchia Santa Maria la Reale (Rocca-Palermo), il 2 luglio, alle ore 10.30; Don Savino D’Araio, nella Parrocchia del SS. Salvatore (Partinico), il 2 luglio alle ore 18.00.