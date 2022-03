Ucraina, anche la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Monreale aderisce alle azioni di sostegno

Possibile contribuire attraverso l’agenzia Adra

MONREALE, 4 marzo – Anche la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Monreale aderisce all’azione di sostegno e solidarietà nei confronti della popolazione ucraina colpita dalla guerra. Lo fa con una raccolta fondi che servirà per portare aiuti a quelle popolazioni che in questo momento sono particolarmente in difficoltà.

È possibile portare il proprio sostegno attraverso l'Agenzia Avventista per lo sviluppo e il soccorso (in acronimo ADRA dall'inglese Adventist Development & Relief Agency), un'organizzazione non governativa emanazione della Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno.

“La guerra – si legge in una nota sul sito ufficiale – ha sempre gravi conseguenze per le persone. Ora c’è bisogno di acqua, cibo e aiuti per l’inverno. Già diverse organizzazioni umanitarie hanno preparato il lavoro di soccorso in vista di possibili scenari. Il lavoro di soccorso è difficile perché la situazione cambia continuamente. Su entrambi i lati della linea del fronte, le forniture d’acqua sono state interrotte e 40.000 persone sono senza accesso all’acqua e ad altre necessità di base.

ADRA Ukraine ha sede a Kiev, ma ha anche personale e volontari a Kramatorsk, Mariupol e Mukachevo.

Dal conflitto del 2014, ADRA lavora nella regione di Donetsk e Luhansk. ADRA ha fornito assistenza invernale sotto forma di vestiti caldi e crusca, supporto psicosociale, acqua potabile e ha contribuito al restauro di case, scuole, asili e ospedali.

È possibile contribuire attraverso un bonifico bancario al seguente IBAN:

IT72S0103003203000002465824 - Causale Emergenza Ucraina.