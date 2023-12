Alla ricerca di Gesù come i Magi nella recita natalizia parrocchiale della cattedrale

Protagonisti i bambini della parrocchia “Santa Maria Nuova” della cattedrale di Monreale

MONREALE, 23 dicembre – Un Natale ricco di emozioni per i bambini che frequentano la parrocchia di Santa Maria nuova della cattedrale di Monreale che nei giorni scorsi hanno dato vita alla tradizionale recita natalizia presso la Sala della Pace.

La recita parrocchiale di quest’anno è stata dedicata al tema della ricerca premurosa dei Magi che non esitano a mettersi in cammino per cercare il Messia. Il tema principale della performance messa in atto dai bambini del catechismo è stata ispirata al racconto secondo cui i Magi giunti a Gerusalemme chiedono: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (Mt. v. 2).

Così su questo tema si è innestato il copione dello spettacolo ha visto recitare i bambini che frequentano il catechismo in un’atmosfera ricca di emozioni. Con dialoghi e canti ispirati al tema principale la performance si è rivelata autentica e davvero speciale arricchita dalle danze di alcune bambine che interpretavano il ruolo delle stelle danzanti. La recita è stata resa ancor più particolare dall’inserimento sulla scena di alcuni personaggi tratti dalle fiabe all’interno della storia narrata, che hanno reso particolare e vivace rappresentazione, sempre orientata alla scia della stella che guida il percorso di ricerca da parte di tutti i personaggi.

Sulla scena finale non solo i protagonisti della rappresentazione, ma anche due bambini sotto vesti contemporanee si sono uniti al cammino di tutti i personaggi in questa ricerca che nell’ultimo atto si è conclusa al cospetto del bambino Gesù. Numeroso il pubblico che è accorso per assistere allo spettacolo che anche quest’anno ha riservato sorprese e tante emozioni in preparazione al Natale alla presenza del parroco Don Nicola Gaglio, del vice parroco Don Luca Leone e delle suore della parrocchia.