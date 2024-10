Calcio: Seconda Categoria. Domani la Conca d’Oro cerca conferme con lo Sferracavallo

Fischio d’inizio alle 17 al campo sportivo Conca D’Oro: la società chiama a raccolta i tifosi

MONREALE, 11 ottobre - La pratica “Sciara” è stata archiviata e la concentrazione dei ragazzi di mister Sergio Maggio, è stata impegnata, già dal triplice fischio di domenica scorsa, verso il prossimo test casalingo, che vedrà l’approdo dello Sferracavallo, in terra normanna.

È un match importante, qualificabile come scontro al vertice, visti, sulla carta, i requisiti posseduti da entrambe le società e dai rispettivi organici. Da un lato, appunto, i monrealesi, reduci della seconda vittoria consecutiva su due giornate di campionato, unici, nel girone B, ad aver acquisito il massimo risultato. Dall’altro, invece, il roster della frazione marina palermitana, a quota 4 punti in classifica, dopo il pareggio all’esordio contro Colomba Bianca e la recente vittoria, tra le mura amiche, ai danni del Club Finale.

Per la Conca D’Oro, sarà la seconda partita casalinga ma, di fatto, la prima presso il nuovo sintetico di via Aldo Moro. Nella giornata di mercoledì, infatti, il campo sportivo ha ottenuto l’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, a seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari della Federcalcio, la cui assenza è risultata ostativa per la disputa del match in occasione della prima giornata, che ha visto i rossoblu esibirsi nel rettangolo di gioco misilmerese.

La società, coglie infatti l’occasione per rivolgere formalmente l’invito ai propri tifosi ed ai cittadini in generale, di accorrere sugli spalti, con l’obiettivo di creare un clima di festa, degno della piazza monrealese. Domani, fischio d’inizio alle 17. La gara sarà diretta dal signor Paolo Gulotta della sezione di Palermo.