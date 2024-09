La nuova veste di Monreale News nel giorno del suo 14° compleanno

MONREALE, 15 settembre – Presentiamo oggi la nuova veste grafica di Monreale News, il nostro quotidiano, al quale diamo un nuovo look, un nuovo aspetto. Lo facciamo oggi, giorno in cui la nostra testata raggiunge il traguardo dei suoi primi 14 anni di vita.

Era esattamente il 15 settembre del 2010 quando Monreale News si affacciava per la prima volta nel panorama dell’informazione online, prima iniziativa di questo genere nel territorio monrealese. Da allora, fin dai primi clic sulle nostre pagine, abbiamo offerto ai nostri lettori 14 anni di informazione, di presenza sul territorio, di racconti, di storie di casa nostra, di personaggi, di vicende politiche, di imprese sportive. Senza soluzione di continuità, senza anni sabatici, senza pause di riflessione. Pedalando e macinando chilometri, con scarpe comode e con le maniche rimboccate. Senza strombazzare, senza gridare, senza celebrazioni particolari. “Forti” soltanto del consenso dei nostri lettori, che, fortunatamente, non è mai venuto meno.

Oggi il nostro portale lo presentiamo con una veste grafica rinnovata, frutto del lavoro, del gusto e dell’ingegno del nostro webmaster Salvatore Leto, con un aspetto più agile ed anche di più semplice consultazione. In linea con quello che chiedono oggi gli utenti dell’informazione online, nella quale la fruizione deve essere semplice ed immediata.

Tutto ciò, ovviamente, è quello che riguarda il contenitore. Il contenuto, invece, sarà sempre lo stesso: quello che ci ha e vi ha accompagnato in questi 14 anni. Quello fatto di articoli frutto dell’impegno, dell’onestà intellettuale che riteniamo di aver sempre offerto, dello scrupolo e della ricerca della notizia. Senza posizioni preconcette, senza liste di proscrizione.

Un prodotto che il nostro bagaglio di professionalità ci spinge a continuare a proporre ai nostri lettori. A questi chiediamo di continuare a seguirci, di mostrarci ancora la benevolenza che ci hanno riservato in questi anni. Faremo tutto ciò di cui siamo capaci per non deluderli, per meritare ancora la loro stima e la loro fiducia.