Calcio a 5: domenica si gioca la seconda edizione del Trofeo ''Città di Monreale''

Il triangolare vedrà impegnate l'Atletico, il Monreale C5 e il Piana Sport. Si gioca al campo Archimede

MONREALE, 1 gennaio – Domenica 5 gennaio si svolgerà la seconda edizione del tradizionale triangolare tra le tre società di calcio a 5 del territorio, l'Atletico Monreale, il Monreale C5 e infine l'ASD Piana Sport a partire dalle ore 11 al campo Archimede Pitagorico.

La manifestazione sportiva, rientrante anch'essa nel ciclo del calendario di eventi per le festività invernali, in realtà prenderà avvio già dalle ore 8.30 con alcune attività per i "Primi passi", seguiranno i "Pulcini" alle ore 9.30 e infine il triangolare vero e proprio. Una festosa cornice ospitante, dunque, tre squadre di diverse categorie che amichevolmente si contenderanno il trofeo posto il palio.