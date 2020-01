''Notte Nazionale del Liceo Classico'': ecco il programma completo della serata

Tra gli altri anche la presentazione del libro di Marcello Alessandra ''La consapevolezza di un amore''

MONREALE, 14 gennaio – E' stato reso noto il programma ufficiale della “Notte Nazionale del Liceo Classico” che avrà luogo venerdì 17 nei locali dell'Istituto Basile, in via Cappuccini.

Ore 18:00 Apertura in contemporanea con i Licei Classici Italiani: Proiezione del video e lettura del testo comune.

Ore 18.15 Saluto della Dirigente Scolastica, Cettina Giannino: “Riflessioni a margine…momento di rendicontazione sociale”. Saluto del Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono Intervento dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto Presentazione della serata a cura delle docenti Rossella Cicatello e Mimma Ferraro

Ore 18.45 Presentazione del libro di Marcello Alessandra, “La Consapevolezza di un amore”, dialoga con l’autore Cettina Giannino “Il simposio impossibile”: riflessioni sul tema dell’amore, a spasso nel tempo ( a c. degli alunni delle classi 2A 2B Classico, coordinati dalla professoressa Luisa Ferrara) Perfomances teatrali: dalle lingue classiche alle lingue moderne

Ore 19.30 – 20.30 Piano Terra (aule 1B e 2B Scientifico e 1A e 2A Classico) “I muri della Poesia…. Ma solo per gioco” Gara di Poesia Moderna e Contemporanea a c. degli alunni di 4A e 5 A Classico, coordinati dalle prof.sse Rita Messineo, Gemma Palmisciano). Aula 1 A Scientifico “The Canterville ghost”, drammatizzazione in lingua inglese, a c. degli alunni della 3 B scientifico, coordinati dalla prof.ssa Girolama Ferraro. Aula 4 A Scientifico “Ulisse e Nausicaa”, drammatizzazione a c. degli alunni delle classi 2 A e 2 B Classico, coordinati dalla professoressa Luisa Ferrara.

Ore 20.00 – 20.45 Aula Agorà (Piano terra) “L’Offesa a Crise”: drammatizzazione in metrica a c. dell’alunna Claudia Cammarata con accompagnamento musicale della professoressa Maria Rosaria Bonanno.

Ore 21.30 – 22.30 (2° Piano, corridoio) “Come Germogli”, drammatizzazione a c. degli alunni della 5C Sc., coordinati dalla professoressa Antonella Vaglica. Aula Agorà (piano terra) “L’ Ospite è sacro: esempi di ospitalità nel mondo classico”,“Orfeo ricorda”, “Stupida Eco”, dal mito alla riscrittura mitopoietica, a c. degli alunni della 4A e 5A Classico, coordinati dalle insegnanti Gemma Palmisciano, Rita Messineo.

Laboratori scientifici

Ore 19.00 - 20.30 - Aula Informatica (1° piano) Progetto “Programma il futuro”, attività di robotica, a cura degli alunni della 5 A Classico, 3 A Scientifico e 5 C Scientifico, coordinati dal professore Carmelo Nicolosi, e proiezioni di video coordinati dalla professoressa Agata Cusimano.

Ore 18.30 - 20.30 Aula Laboratorio Scientifico (2° piano) La biodiversità, attività di laboratorio a cura degli alunni della 4 A e 4C Scientifico e 2 B Classico, coordinati delle profssoressa Bianca Maria Ferreri, Maria Grazia Intravaia. Aula 4 A Classico (2° Piano) Attività di Laboratorio a c. degli alunni della 3 A, 5 A, 5 B Scientifico, coordinati dalle professoresse Patrizia Gambadauro, Arianna Norcia.

Rinfresco a tema

Ore 21.00 - 21.30 aule 5A e 3 A Classico (1° piano) “Colori e sapori della nostra terra”, breve momento di convivialità e degustazione.

Attività previste in seconda serata

Ore 22.30 - 23.40 Palestra (1° piano) “Aspettando il notturno: Coreografie di danza, coordinate dalle professoresse Isabella Zarcone, Finella Giordano.

Ore 23.45 -24.00 Palestra (1°piano) Lettura dei vv. 1-38 dall’Agamennone di Eschilo, in contemporanea con tutti i licei classici italiani, a c. degli alunni della VA classico coordinati dalla professoressa Carmen Bonanno.