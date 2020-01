''Il giuramento'' di Claudio Fava: questo giovedì la presentazione del romanzo

Appuntamento alle ore 9 al Liceo D'Aleo

MONREALE, 22 gennaio – Sarà un incontro direttamente con gli studenti di alcune classi del liceo scientifico Basile quello che si terrà domani, giovedì 23, nell'Aula Magna dell'Istituto D'Aleo. Certa la presenza, ovviamente, anche dell'autore del libro che avrà la possibilità di interfacciarsi con gli alunni.

A curare l'incontro sarà la professoressa Spallino che modererà la presentazione. Gli studenti - accompagnati dai propri docenti - incontreranno dunque Claudio Fava, noto giornalista e politico dedito all'attività letteraria - sua la sceneggiatura de I cento passi - che ha in passato raccontato (tanto sui giornali quanto in televisione) i problematici scenari della criminalità organizzata in Sicilia e della pace nelle terre dell'America Latina.

La presentazione della sua ultima fatica letteraria, "Il giuramento", sarà condivisa assieme alle nuove generazioni, verso cui il messaggio intrinseco al romanzo tende, anche con intenti pedagogici.