Gli animatori della ''Dueffe'' oggi pomeriggio intratterranno i bambini sui social

Appuntamento alle 16.30, la diretta verrà condivisa anche sulla nostra pagina Facebook

MONREALE, 15 marzo – Questo pomeriggio, la “Dueffe Animazione” – agenzia di animazione e spettacoli di Monreale – attraverso un’iniziativa lanciata sui social, per sopperire alle disposizioni del Governo centrale, intratterrà tutti i bambini attraverso delle dirette sulla propria pagina Facebook, con giochi, laboratori, musiche e divertimento. Spazzolino, Fiocco, Cannuccia, Mignolo, Timon e non solo, daranno compagnia, allegria e spensieratezza a tutti i bambini che, in questo periodo, non potranno svolgere attività ludico-ricreative nelle rispettive scuole.

Un’ alternativa per stare vicini ai bambini anche se si è distanti. Frattanto, i partecipanti, avranno la possibilità di incontrare – anche se virtualmente – i loro personaggi preferiti : uno su tutti Elsa di Frozen.

Per partecipare basta collegarsi sulla pagina Facebook "Dueffe Animazione" e accedere alle dirette che saranno mandate in onda, ogni pomeriggio, dalle ore 16.30 fino al 25 marzo, osservando un programma completo delle attività virtuali che verrà pubblicato sulle pagine social della stessa agenzia. Ad abbracciare l’iniziativa, anche la redazione di Monreale News la quale, alle 16.30, condividerà la diretta sul proprio profilo Facebook.

Di seguito, i link della diretta:

https://www.facebook.com/pg/dueffeanimazionepalermo

https://www.instagram.com/dueffeanimazione/?hl=it