''Tutti insieme per un sorriso''”: domani il gran galà natalizio de La Casa del Sorriso in diretta streaming

''Tutti insieme per un sorriso''”: domani il gran galà natalizio de La Casa del Sorriso in diretta streaming

L’evento virtuale sarà visibile a partire dalle 19 su YouTube. IL LINK

MONREALE, 20 dicembre - Il Natale è, da sempre, il periodo dell'anno più atteso e sentito da tutti, per stare in famiglia e godere di quelle piccole gioie che ci circondano di cui non riusciamo a godere durante i restanti mesi e questo, nella fattispecie, sarà ricordato da tutti per essere stato un Natale particolare, che ci suggerisce inevitabilmente di viverlo in modo diverso ma con lo spirito giusto.

È proprio questo l’intento de La Casa del Sorriso: regalare un momento di amore e di comunità ai propri utenti, invitando loro a partecipare al “Gran Galà di Natale” virtuale. L'evento è stato organizzato in collaborazone col gruppo di volontari O.G.A. (Organizziamo Giornate Allegre) di Caronno Varesino i quali, nell'estate 2019, hanno organizzato e regalato agli ospiti della comunità monrealese una vacanza presso il villaggio "Treno dei Bimbi" in quel di Osso del Croveo.

L’appuntamento è fissato per domani a partire dalle ore 19:00 ed è rivolto a coloro i quali vorranno vivere, attraverso lo streaming, una serata gioiosa, volta a promuovere le attività dei piccoli amici, ospiti della comunità delle rispettive casette di Monreale (Osservazione, Giovanile e Lavoratori), di Partinico (Focolare e Rieducazione) e di Caltanissetta (Padre Clemente e La Robinia): basterà cliccare sul link a seguito e gustare la diretta di questo momento magico, con la possibilità di interagire attraverso i commenti.

Di seguito il link