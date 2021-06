L’associazione Donnattiva organizza sabato passeggiata pro-green a Castellaccio

Una passeggiata pro-green al Castellaccio di Monreale per la salvaguardia del pianeta. L’iniziativa gratuita è dell'associazione Donnattiva ed è aperta a tutti

MONREALE, 15 giugno – L’appuntamento è per sabato 19 giugno alle 8.45 con ritrovo alle pendici del Monte Caputo. Si proseguirà lungo il sentiero naturalistico che conduce al Castellaccio, luogo davvero unico, visto il contesto in cui è inserito e per la sua storia. La camminata in mezzo alla natura sarà guidata dall'istruttore Trail Running Peppe Nuccio.

Programma

Ore 8:45: Raduno partecipanti alle pendici del Monte Caputo, sotto il Castellaccio di Monreale (cabina ENEL).

ore 9: Inizio del cammino lungo il sentiero naturalistico che conduce al Castellaccio, guidati da Peppe Nuccio Istruttore Trail Running.

Al raggiungimento della meta prevista, dopo aver ammirato il panorama, prevista:

- una sosta ricreativa con un momento guidato da Carla Castronovo dedicato al risveglio muscolare e al relax, all'insegna del benessere dell'individuo e dell'ambiente;

- ripresa del cammino lungo il sentiero di ritorno;

- ritrovo al punto di partenza e fine della passeggiata.

Informazioni e contatti

Chi volesse richiedere la maglietta Donnattiva può rivolgersi all’associazione inviando messaggio al 3357387206 per concordarne il ritiro.

Chi desiderasse informazioni circa lo svolgimento dell'evento, può scrivere al seguente numero WhatsApp: 342 5700660.



Materiale consigliato

Zaino copricapo, crema solare, bottiglietta d'acqua o di integratore, snack, bastoncini da Nordic Walking o da Trekking, maglietta leggera, leggins sportivo, sneakers sportive, telo da mare o stuoino.