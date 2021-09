Monreale Premio Ambiente, il programma di oggi

Il via alle 15,30 all’Al Balhara Resort

MONREALE, 17 settembre – Si tiene oggi la terza del “Monreale Premio Ambiente”, organizzato dal Festival del Cinema Italiano, diretto dal regista Paolo Genovese, con Fabrizio del Noce in veste di Presidente onorario.

Al centro del festival l’argomento ambientale - tema quanto mai attuale e centrale anche in virtù della Cop 26, il vertice globale sul clima che si terrà a Glasgow dal 1 al 12 novembre 2021.

La giornata odierna prevede, alle ore 15:30, presso la Sala Convegni dell'Al Balhara Resort & Spa il Convegno Cinema e Sicilia, moderato dall'autore Gian Maria Tavanti con la partecipazione di produttori, registi, critici, storici ed esperti di cinema. Al convegno intervengono Alberto Samonà - Assessore Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, lo storico Paolo Valentini - dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Ivan Scinardo – direttore del CSC Sicilia e gli attori Loredana Cannata e Antonio Catania.

Alle ore 16:15 presso l’Aula Consiliare (ingresso in Piazza Guglielmo II) la presentazione dei documentari dedicati all'ambiente e a seguire la proiezione di tre documentari. Il pubblico potrà quindi ammirare “Tra la terra e il mare” diretto da Marco Spinelli, viaggio attraverso la Sicilia delle tradizioni, alla ricerca della passione che anima la vita di chi ancora oggi ha scelto di continuare a lavorare come un tempo. Dalle montagne al mare, attraverso gli occhi di agricoltori, pastori e pescatori che hanno un rapporto ancora arcaico e carnale con la propria terra. Quindi, 'Il popolo del cipresso' di Giacomo Agnetti, incentrato sui personaggi che ruotano attorno al cipresso delle Guaitecas, un albero che per anni è stato tagliato e commercializzato dai “madereros” e che figura tra le specie minacciate. Un team di biologi si immerge in questa “cultura del legno” e tenta di capire quale sarà il futuro di queste foreste. Infine, 'Covid-19 Il virus della paura di Christian Marazziti, che sarà presente alla proiezione. Il film vede protagonisti un complottista seminatore di fake news, un'italo-cinese tacciata di essere il "virus", un'ipocondriaca in panico, un irresponsabile malato di Covid.

La serata del festival si apre alle ore 19.30 presso il palco di Piazza Guglielmo II, presentata da Miss Sicilia 2020, Sofia Fici (nella foto) e dall'attore Pino Ammendola, con l'incontro degli ospiti con il pubblico di Monreale e, a seguire, l'intrattenimento musicale di Roccuzzo e la proiezione della commedia 'La tristezza ha il sonno leggero' di Marco Mario de Notaris, vincitore del Premio Opera Prima al Festival del Cinema Italiano 2021.

Alle 22:30, presso il Pool Garden dell'Al Balhara Resort & Spa, la performance musicale del cantautore e chitarrista Mario Venuti, che proprio oggi vede uscire il suo nuovo album, 'Tropitalia', nel quale il musicista siciliano interpreta a modo suo undici brani che dagli anni Trenta del secolo scorso fino al Duemila hanno segnato, ognuno per il suo, la musica italiana. Un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di 'Fortuna', primo singolo dell’esordio solista del 1994. In contemporanea all’uscita dell’album, verrà distribuito su tutte le piattaforme digitali anche il terzo singolo estratto dal disco, 'Figli delle stelle', la canzone che nel 1977 fece conoscere Alan Sorrenti al mondo intero.

Il Monreale Premio Ambiente 2021 vedrà vincitore un documentario fra tutti quelli presentati in concorso durante le due edizioni del Festival del Cinema Italiano, del 2020 e del 2021. La Giuria è composta da Marcello Foti – già direttore della Cineteca Nazionale di Roma e direttore generale della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - dai giornalisti Marta Perego e Marino Midena, Eleonora Contessi, direttrice della fotografia, Alberto Arcidiacono Sindaco di Monreale, dalla regista e produttrice Rosalida Ferrante, dal regista Giuseppe Sciacca, dalla giornalista Titti Giuliani Foti e da Stefano Lo Coco.

Oltre al Premio della Giuria, che sarà assegnato nella serata finale, è previsto un Premio del Pubblico. Nel corso dell’evento saranno, inoltre, conferiti riconoscimenti a quattro aziende e ad un giovane imprenditore che si sono distinti nel campo dello sviluppo sostenibile, del rispetto ambientale e della responsabilità sociale.