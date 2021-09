Monumenti, storie e leggende con ''Ai piedi del Monte Put''

Con “Le vie dei Tesori” seguendo Mahlus il Cantore. Appuntamento domenica pomeriggio

MONREALE, 17 settembre – Continuerà anche in questo weekend la manifestazione de “Le Vie dei Tesori”, che così come in altri centri tende a fare riscoprire il vasto patrimonio artistico, culturale e naturalistico del nostro territorio.

Monumenti, chiese, biblioteche aperte ai tanti che vogliono scoprire, appunto, i “tesori” che Monreale può offrire agli appassionati dell’arte, della storia e della cultura, ma anche laboratori per assistere in diretta alla lavorazione del mosaico e del pane tipico. Le passeggiate al Castellaccio, al fiume Sant’Elia e al Borgo Borzellino danno modo di scoprire luoghi particolari del vastissimo territorio di Monreale, mentre la passeggiata teatralizzata “Ai piedi del Monte Put”, ideata e condotta da Pippo Macaluso, partendo dalla “Piazza del Paradiso” dinanzi la Cattedrale e seguendo le orme di Mahlus il Cantore, si snoda attraverso Il nucleo più antico della città nella sua parte alta, la Balharā pre-normanna, fra i vicoli e i cortili del quartiere del Pozzillo e di quello di S. Vito, con la sua antichissima chiesa, e della Bavera con la chiesa della Madonna dell’Orto. Si prosegue quindi con la chiesa della Collegiata e il quartiere Carrubella fino alla omonima porta che chiudeva l’accesso orientale alla città, con la chiesetta di San Giovanni Decollato e la vista panoramica su Palermo e il suo golfo.

Fra leggende, racconti, aneddoti, poesie e canti in lingua italiana e originali in quella siciliana, i visitatori respireranno l’atmosfera densa di umanità e bellezza che la nostra città è in grado di comunicare e donare.

Appuntamento dunque a domenica 19 settembre: raduno in piazza Guglielmo II alle ore 16.30 e inizio alle 17. La durata del percorso è di circa novanta minuti, e il numero massimo di iscritti è di venti persone. È possibile prenotare la passeggiata sul sito de “Le vie dei tesori”. La passeggiata verrà replicata anche domenica 26 settembre.