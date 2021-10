Martedì assemblea dei dipendenti comunali iscritti alla Cisl e del personale Asu

MONREALE, 10 ottobre - Si riuniranno in assemblea martedì alle 9,30 nei locali del complesso monumentale “Guglielmo II” i dipendenti comunali iscritti alla Cisl-Funzione Pubblica ed i lavoratori precari appartenenti al bacino delle attività socialmente utili.

All’incontro prenderanno parte il responsabile del dipartimento enti locali Mario Basile (nella foto) e il segretario provinciale Margherita Amiri.

“La riunione assembleare è stata indetta - spiega il segretario aziendale Nicola Giacopelli - per un ampio confronto con i lavoratori su attuali tematiche di grande interesse: discuteremo infatti nelle prospettive offerte dal nuovo contratto collettivo di lavoro, in via di definizione a livello nazionale, e delle opportunità di attivare le progressioni di categoria e dell’incremento dell’impegno orario del personale a tempo parziale, ma anche della complessa situazione che riguarda la stabilizzazione degli Asu, oramai stremati da oltre un ventennio di precariato”.



In vista del congresso ordinario che si terrà a fine novembre, a conclusione dell’assemblea gli iscritti alla Cisl-FP del Comune di Monreale saranno impegnati nel rinnovo degli organismi sindacali locali, provvedendo all’elezione del nuovo direttivo e del segretario aziendale.

Il mandato dell’attuale Rsu (rappresentanza sindacale unitaria), in scadenza nella scorsa primavera, è stato prorogato in attesa che, superata l’emergenza pandemica, si registrino le condizioni per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo, che si terranno entro il 15 aprile del prossimo anno.