Domenica prossima la Targa Florio a Monreale

Arcidiacono: “Un evento di grande rilevanza per la nostra città”

MONREALE, 11 ottobre – Domenica prossima, 17 ottobre, dalle 9 alle 13, si assisterà a Monreale alla manifestazione più antica al mondo legata al mondo automobilistico “Targa Florio classic – Ferrari Tribute to targa Florio.

Una manifestazione sportiva che saprà risaltare le giuste emozioni degli appassionati del settore richiamando un buon numero di proprietari, provenienti da diverse città, a riprova della valenza internazionale dell’evento. A darne comunicazione il sindaco Alberto Arcidiacono “Un evento di grande rilevanza – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - per la nostra città. Le auto sfrecceranno a Monreale percorrendo la via regione Siciliana per poi giungere in piazza Guglielmo II, continuando il loro percorso verso Palermo percorrendo la strada panoramica.

“Una buona occasione - conclude l’assessore al Turismo Geppino Pupella - per mettere in mostra i nostri capolavori del percorso arabo-normanno considerato che faranno tappa a Monreale numerose personalità legate al settore automobilistico e sportivo, proprietari di auto d'epoca e di Ferrari”.