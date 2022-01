Fontane, chiese e percorsi: al via la manifestazione ''Monreale, la Bellezza nascosta''

Appuntamento al 19 febbraio per partecipare all'itinerario insieme ai ragazzi dell'oratorio "Beato Carlo Acutis". (LE INFORMAZIONI ALL'INTERNO)

MONREALE, 29 gennaio – Si terrà sabato 29 febbraio la manifestazione "Monreale, la Bellezza nascosta", l'itinerario di arte, fede e cultura volto a scoprire diversi tasselli che costituiscono il patrimonio normanno, fruibile attraverso 6 visite distribuite tra mattina e pomeriggio.

Insieme ai ragazzi dell'oratorio "Beato Carlo Acutis" e, allietati da brani musicali e dall'interpretazione di alcune poesie di Antonio Veneziano, sarà apossibile approfondire alcune delle fontane monrealesi come quella del Tritone, del pozzillo e delle Acque Nuove (dei Cannoli, ndr). Il percorso, affronterà inoltre quello de "La via della Bellezza", includendo le chiese di San Vito e della Madonna dell'Orto. Durante le visite - suddivise in gruppi da 20, dalle ore 10 alle ore 16 -, prenotabili mediante i canali social a corredo dell'articolo, sarà necessario l'uso della mascherina.

Di seguito i link delle pagine Faceebok e Instagram per effettuare, entro il 15 febbraio, le prenotazioni:

