Ballerini e musicisti uniti contro la guerra: domani all’Acquapark l’evento ''Un abbraccio all’Ucraina''

La manifestazione avrà luogo a partire dalle ore 18: ingresso libero

MONREALE, 16 aprile - Si terrà domani, presso l'Acquapark di via Pezzingoli, la manifestazione organizzata dall’associazione sportiva di danza Alma Latina in collaborazione con il ballerino monrealese, Marco Brancatelli, che coinvolgerà musicisti e ballerini in occasione dell’evento a sostegno della popolazione Ucraina.

L’iniziativa, patrocinata dalla presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, prevede un importante programma esibizioni che dalle ore 18, presso i locali al coperto dell’impianto, allieteranno il pubblico partecipante, con il concerto dell’orchestra D’Alessandro Ensemble diretta dal maestro Vincenzo Baldone, attraverso le esibizioni dei ballerini di Alma Latina ed Evolution Time e di due musicisti, il pianista Marco Sapienza e il batterista Massimiliano Mistretta.

Al termine dello spettacolo, la serata proseguirà con un rinfresco conclusivo.