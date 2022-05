Sabato 21 maggio visita guidata col Fai di Palermo alla biblioteca Torres ed alle torri del duomo

Appuntamento dalle 17 alle 20. Il percorso include anche la visita nella cappella del XVIII secolo dedicata alla Vergine voluta dal cardinale Francesco Testa

MONREALE, 13 maggio – Il 21 maggio la Delegazione FAI di Palermo e il Gruppo FAI Giovani organizzano "Cosa FAI stasera?". Un’esperienza assolutamente inedita: un percorso storico che dalla Biblioteca Ludovico II De Torres condurrà sulle Torri del Duomo di Monreale. I gruppi partiranno ogni 20 minuti da via Arcivescovado 2. Le visite inizieranno alle 17 e finiranno alle 20.

Il percorso include anche la visita nella cappella del XVIII secolo dedicata alla Vergine voluta dal cardinale Francesco Testa ad uso esclusivo dei seminaristi, arricchita dalla pala d’altare di Gioacchino Martorana raffigurante Maria assunta in cielo con San Carlo Borromeo e San Filippo Neri e dal grande affresco del soffitto allegoria del trionfo del Cristianesimo e della Croce di Cristo sulle religioni ebraica e pagana. Un monumento poco conosciuto che riassume in sé quattro secoli di storia monrealese in cui è possibile effettuare un'esperienza tra arte, religione e scienza a soli pochi passi da Palermo.

Il percorso si concluderà con la visita alle torri del Duomo, aperte al pubblico eccezionalmente in tale occasione. Salendo ai più alti livelli di tali possenti strutture, innalzate per richiamare i fedeli come pure per controllare il territorio, si potrà godere di un panorama mozzafiato su Monreale, sul chiostro dei Benedettini e sull'intera Conca d'oro.

La Biblioteca “Ludovico II De Torres”, situata all’interno del Seminario dei chierici di Monreale, fu fondata nel 1591 per volontà di uno dei più eminenti e colti vescovi della città normanna, il cardinale Ludovico II De Torres.

Posta al piano superiore del seminario dei chierici, un tempo casina e palazzo regio di Guglielmo II Altavilla, è uno scrigno di colmo di ricchezze perché custodisce preziosi manoscritti miniati e incunaboli, come pure una quadreria di 168 dipinti raffiguranti uomini illustri della storia. Troviamo pontefici, cardinali, principi, intellettuali, poeti, pittori, uomini d’armi, re e imperatori, navigatori ed esploratori come Vespucci e Colombo. Attualmente questa è una delle pochissime biblioteche che può vantare una serie così omogenea e numerosa di ritratti olio su tela della fine del XVI secolo che la rendono un unicum nel panorama nazionale.

I posti sono limitati quindi è consigliata la prenotazione su faiprenotazioni.fondoambiente.it

È un evento a contributo aperto a tutti a partire da: 5 euro per iscritti FAI 10 euro per non iscritti FAI Sarà possibile iscriversi al FAI in loco. Per ulteriori informazioni: palermo@delegazionefai.fondoambiente.it