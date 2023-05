Giovedì la terza edizione de ''La Notte dei Santuari'': c'è anche quello della Madonna delle Croci

L'appuntamento è per le 20,30. L'iniziativa è della Cei

PALERMO, 29 maggio – Dopodomani, giovedì 1 giugno, alle ore 20.30 il Santuario della Madonna delle Croci, così come quello di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino di Palermo si unirà in comunione con tutti i santuari d'Italia per “La Notte dei Santuari”.

L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è promossa dall'Ufficio Nazionale Tempo libero Turismo e Sport della CEI - Conferenza Episcopale Italiana - in collaborazione con la rete del Collegamento Nazionale Santuari per mettere in risalto il grande valore simbolico che hanno i santuari, luoghi dello Spirito, nel tessuto sociale, culturale e spirituale del popolo di Dio.

Anche quest'anno, a promuovere La Notte dei Santuari a Palermo dal Santuario di Santa Rosalia è Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura | Officina Territoriale "Itinerarium Rosaliae" in collaborazione con gli Uffici diocesani Pastorale Tempo libero, Turismo e Sport; Pastorale Sociale e del Lavoro; Pastorale della Famiglia; Pastorale dell’Ecumenismo e dialogo interreligioso; Servizio di Pastorale Giovanile; Servizio di Pastorale per le persone con disabilità; Caritas Diocesana; Ufficio Beni Culturali; Ufficio Liturgico; Ufficio per le Comunicazioni sociali-Ufficio Stampa, Progetto Policoro – Diocesi di Palermo; il Santuario di Santa Rosalia e l'Associazione Itinerarium Rosaliae, che raccoglie 13 Comuni i cui territori sono attraversati dal Cammino di Santa Rosalia.

L'iniziativa, che anche quest'anno la CEI ci invita a celebrare in comunione con i santuari di tutta Italia, coinvolge quest'anno i santuari di ben tre diocesi dell'Itinerarium Rosaliae: il Santuario di S. Rosalia a Palermo, il Santuario di San Giacinto Giordano Ansalone presso la Chiesa Madre di Santo Stefano Quisquina (che conserva nella preziosa urna argentea una reliquia della Santuzza) e il Santuario Maria Santissima Addolorata al Calvario delle Croci di Monreale.

Il tema proposto quest'anno "un meraviglioso poliedro", citazione dell'esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, 207: "in questo modo, imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso poliedro che dev’essere la chiesa di gesù cristo. Essa può attrarre i giovani proprio perché non è un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che lo Spirito riversa incessantemente in essa, rendendola sempre nuova nonostante le sue miserie." Il momento celebrativo, aperto a tutti, vuole essere segno di luce e di speranza.