Estate Monrealese, proseguono le manifestazioni in programma

Il fitto calendario è promosso dal comune di Monreale

MONREALE, 28 luglio – Musica, spettacoli, rassegne cinematografiche per grandi e piccini sono gli eventi che si terranno a Monreale nel prossimo lungo fine settimana per intrattenere turisti e cittadini in queste serate d’estate.

Si inizia questa sera con il concerto- Rassegna Estiva 2023 Band 191 Blues “Sicilian Blues” in piazza Guglielmo II alle ore 21 Gli 091BLUEs ''Sicilian blues'' sono di Palermo (Sicilia-Italy) e proporranno un repertorio Blues, Rock'n'Roll e Swing di brani inediti caratterizzati da testi in lingua siciliana e italiana unitamente ad alcune cover arrangiate con lo stile musicale della band.



Per domani sera alle ore 21 sempre in piazza Guglielmo II è previsto il concorso musicale “Una Voce per Monreale” organizzato dall’AVIS . Si esibiranno 29 i finalisti della manifestazione canora dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi. Nei giorni scorsi erano state effettuate le selezioni alle quali si sono presentati 40 cantanti. I componenti della giuria, dopo attenta valutazione, sono arrivati a determinare la composizione dei finalisti.

Sempre domani alle ore 21 nella splendida Abbazia continuano i concerti del Festival Organistico di San Martino delle Scale con l’Ensemble Claustrum Musicae. Domenica 30 luglio alle ore 21 sempre in piazza Guglielmo II rassegna cinematografica per bambini e famiglie “Cine Piccoli” ZOOTROPOLIS a cura dell’associazione Allunaggio e per concludere sempre a San Martino per il festival si esibiranno i Solisti Gregoriani.