Estate Monrealese, un fitto calendario nel weekend

Diversi appuntamenti da oggi fino a domenica

MONREALE, 4 agosto – Proseguono le manifestazioni dell’Estate Monrealese e in questo weekend è in programma un fitto calendario di appuntamenti.

Si parte stasera, alle ore 21, quando in piazza Guglielmo II si terrà il concerto "Norman Zarcone Rock Orchestra". Domani, sabato 5 agosto, alle ore 18 in piazza Guglielmo II e per le vie della città, Monreale si terrà la II edizione di Balhart - Buskers Festival a cura di Kiklos.

Alle 21,all’abbazia di San Martino delle Scale, in occasione del XXXVI Festival Organistico, appuntamento con la Youth Orchestra del teatro Massimo di Palermo

Domenica 6 agosto, infine, alle 19, in piazza Guglielmo II, spettacolo dell’Opera dei Pupi:"La pazzia di Orlando" dell’ associazione culturale teatrale Carlo Magno

Alle 21, in piazza Guglielmo II "Cine-Piccoli Rassegna cinematografica per bambini e famiglie: Viaggio di Arlo di Associazione Allunaggio. Quindi, sempre alle 21, ma all’abbazia di San Martino delle Scale, altro appuntamento con il XXXVI Festival Organistico: “Il Mosaico Armonico”.