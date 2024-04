25 aprile, anche quest’anno a Monreale la consueta cerimonia

L’iniziativa è, come sempre, a cura dell’Auser, circolo “Biagio Giordano”

MONREALE, 22 aprile – Si svolgerà anche quest’anno la cerimonia celebrativa della Festa della Liberazione, promossa dall’Auser di Monreale.

A questo proposito va ricordato che l’Auser di Monreale, circolo Biagio Giordano, da alcuni anni ha adottato il monumento ad essa dedicato che sorge in via Pio La Torre, zona case popolari, e da anni cura lo svolgimento delle manifestazioni sul tema.

Il programma prevede il concentramento alle 9,30 in piazza Fedele, quindi dopo un corteo per le vie cittadine, alle 10,30, la deposizione di una corona di fiori alla base del monumento. Quindi, dopo la commemorazione istituzionale da parte delle autorità presenti, è in programma la consueta lettura della lettera scritta dal partigiano monrealese Biagio Giordano ai suoi familiari poco prima di essere trucidato.

“In questo modo – recita una nota dell’Auser – il 25 aprile il paese si ritroverà unito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia che sul sacrificio di tanti uomini e donne, da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione.

E’ bene ricordare che anche Monreale ha offerto il suo tributo di sangue con i suoi concittadini; Biagio Giordano, Vincenzo Grimaudo, Andrea Patellaro, Giovanni Romano. Salvatore Sciortino e Benedetto Schiera. Anche a loro è dedicata questa giornata”.

Quest’anno il corteo sarà accompagnato dalla banda “I fiati della Normanna”.