Monreale, oggi raccolta firme contro l’autonomia differenziata

Appuntamento a piazzetta Vaglica a partire dalle 17

MONREALE, 26 luglio – Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, in piazzetta Vaglica sarà presente una postazione per la raccolta delle firme per l’abrogazione della cosiddetta legge sull’autonomia differenziata.

L’iniziativa è organizzata dal Partito Democratico, assieme ad altre forze politiche che a Monreale hanno costituito un comitato comprendente, oltre che il Pd, il Movimento 5 Stelle, SCN, SI e il Mosaico.Quest’ultimo movimento fa pervenire alla nostra redazione una nota: “Il Mosaico – si legge – sostiene la raccolta di firme a sostegno del Referendum contro l’Autonomia Differenziata.

“Iniziativa che, - afferma Roberto Gambino - riteniamo, vada sostenuta da un Movimento locale come il nostro, considerato che le comunità locali del meridione saranno le più penalizzate dall'entrata in vigore di una Legge di riforma sulle autonomie che, così come è determinata, non tiene in conto la "Questione Meridionale" determinata dopo l'unità d'Italia e le sperequazioni esistenti e sempre più aggravatesi tra Nord e Sud.

L'equità (in salute, nei servizi, nella cultura ecc.) è sempre più uno slogan e sempre meno praticato dallo Stato.” Conclude Gambino: “Il Mosaico aderirà anche al comitato locale a sostegno della raccolta delle firme”.