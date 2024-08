Estate monrealese, venerdì 23 c’è il calcio balilla ''umano''

Appuntamento a piazza Guglielmo a partire dalle 17,30

MONREALE, 19 agosto – Si terrà venerdì prossimo, 23 agosto, a partire dalle 17,30 a piazza Guglielmo, il torneo di calcio balilla umano a squadre, ultimo evento estivo organizzato dalla Smile Party, nell’ambito delle iniziative dell’estate monrealese 2024.

Per partecipare occorre un’età minima di 14 anni. Occorrono sei giocatori per squadra L’evento è aperto a tutti: adulti e giovani che, come afferma una nota degli organizzatori, desiderano mettersi alla prova e divertirsi in compagnia.

Come iscriversi:

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 22 agosto. Le squadre possono essere formate da amici, compagni di classe o anche da membri della comunità. Se non si ha già una squadra sarà possibile iscriversi singolarmente e verranno create delle squadre miste per garantire che tutti possano partecipare.

Per iscrivere una squadra, possibile chiamare o mandare un messaggio al 3460533863. Previsti premi per le migliori squadre, ma soprattutto ci sarà tanto divertimento.

Inoltre, lo staff sarà presente per garantire che tutto si svolga in un'atmosfera di fair play e rispetto reciproco. Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci al 3460533863.