Dal 27 al 29 settembre c’è il ''Murriali Street Food 2024'': ecco il programma

Tre serate all’insegna del buon cibo tra corso Pietro Novelli, piazzetta Vaglica e via Roma

MONREALE, 19 settembre – Prende forma il programma del “Monreale Street Food 2024, manifestazione inserita fra quelle del cartellone “Monreale is sunshine” che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre.

Una delibera di giunta ne ha tracciato le linee intitolandola “Murriali – Street Food”, come “evento che esalta la tradizione del cibo da strada inteso come momento di integrazione e di convivialità ed intende promuovere la cultura culinaria e “non” con la partecipazione dei produttori e ristoratori locali”.

La manifestazione si terrà tra corso Pietro Novelli, piazzetta Vaglica e via Roma, dove saranno allestiti 24 gazebo di legno per la distribuzione di cibo e beveraggio. In programma un intrattenimento itinerante di band locali, artisti di strada, balli e DJ set per l’animazione delle serate.

L’inaugurazione è prevista per le ore 18 di venerdì 27 settembre, con apertira degli stand fino alle ore 24. A partire dalle 18,30, inoltre, in programma il “Festival buskers a Monreale – Arte di strada e musica”.

Sabato 28, ancora alle 18 è infissata l’apertura degli stand gastronomici. Dalle 17 alle 19 i balli di gruppo a cura dell’associazione Agape, mentre dalle ore 21 è in calendario lo spettacolo musicale di EPV.

Domenica 29 settembre, infine, assieme allo street food, è in programma lo spettacolo di musica Jazz “Swingology ensemble” (20.30-22). Dalle 22,15 alle 24 Radio Time DJ Set.